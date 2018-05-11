الجزائر تتعادل مع غانا

تعادل المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم, لأقل من 20 سنة, مع نظيره الغاني بنتيجة (0-0) في لقاء الذهاب للدور الثاني من تصفيات كاس امم افريقيا (النيجر -2019), جمع بينهما اليوم الجمعة بملعب 5 جويلية (الجزائر).

وستجري مقابلة العودة باكرا يوم الجمعة 18 مايو المقبل.

ويواجه المتأهل من المواجهة المزدوجة بين الجزائر و غانا في الدور الثالث و الأخير, الفائز من المباراة بين غامبيا و البنين و ذلك في شهر يوليو المقبل.

يذكر ان نهائيات كاس افريقيا للأمم 2019 لأقل من 20 سنة ستقام في النيجر.