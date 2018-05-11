بالفيديو: بعد افريقيا .. الجزائر تبدا تصدير الاسمنت الى اوربا



سيتم تصدير 1 مليون طن من الإسمنت غير المدقوق (كلينكر) "من الآن إلى غاية نهاية مايو الجاري" انطلاقا من ميناء جن جن بجيجل، حسب ما كشف عنه يوم الخميس المدير الجهوي للجمارك الجزائرية محمد دحماني.

و أوضح نفس المسؤول على هامش عملية تصدير 200 ألف طن من الإسمنت انطلاقا من هذه المنشأة المينائية من طرف المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر (جيكا) بأن اتفاقية تم التوقيع عليها مؤخرا مع أحد الصناعيين الجزائريين لتصدير نحو الخارج 1 مليون طن من الإسمنت غير المدقوق (كلينكر).

و تندرج هذه الاتفاقية التجارية التي تفوق قيمتها 2 مليون أورو في قلب السياسة الوطنية للاستثمار الرامية إلى "تنويع اقتصاد البلاد" حسب ما أكده نفس المسؤول.

و بعدما أبرز التسهيلات التي وضعتها المديرية العامة للجمارك الجزائرية لمرافقة الإستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية أوضح نفس المسؤول بأن فرقة متخصصة في التصدير تم تنصيبها بميناء جن جن لتسهيل عمليات التصريح الجمركية.