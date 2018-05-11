نادي الرائد السعودي يحسم صفقة دوخة ويرحب به بعبارة "واش راك لاباس"

حّب نادي الرائد الناشط في الدوري السعودي الأول بحارسه الجديد عز الدين دوخة بطريقة مضحكة، حيث كانت عبر سؤال على الطريقة الجزائرية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وكتب الحساب الرسمي للفريق: “السلام عليكم، واش راك لاباس؟” وهي العباراة الجزائرية التي يقولها الجزائريون للسؤال عن حالة من يخاطبونه، وكتب بعدها: ” عشاق الرائد رحبوا معنا بلاعبنا الجديد الحارس الدولي الجزائري عز الدين دوخة، دعواتنا له بالتوفيق والنجاح في ناديه الجديد”.

وحسم رئيس نادي الرائد فهد المطوع صفقة دوخة القادم من نادي أحد اليوم، حيث تم التوقيع رسميا على عقد سيربطه بالفريق لموسمين، كما تمنى للاعب النجاح مع النادي وقدم الشكر لوكيل أعماله على تعاونه معهم.