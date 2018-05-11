حافلة أهلي البرج تتعرض للتحطيم وتسجيل عدة إصابات وسط اللاعبين

أكد رئيس لجنة أنصار أهلي برج بوعريريج في اتصال هاتفي “للنهار أون لاين”، أنّ حافلة فريق أهلي برج بوعريريج تعرضت للتكسير والتحطيم بالحجارة، حيث تم تسجيل عدة إصابات وسط ركاب الحافلة.

وكانت حافلة أهلي برج بوعريريج في طريقها إلى ملعب عين مليلة لمواجهة الجمعية المحلية في مباراة فاصلة عن الجولة الـ29 من الرابطة المحترفة الثانية لتحديد هوية الفريق الصاعد إلى القسم الأول.

هذا وأكد رئيس لجنة الأنصار أن مداخل الملعب كلها كانت مغلقة بسيارات انصار عين مليلة، ما أجبر التشكيلة البرايجية على الدخول الى الملعب على 15:35 دقيقة.

كما أكد محدثنا دائما أنه لم يتم إحترام “الويكلو” حيث تم تسجيل تواجد اعداد كبيرة من الاشخاص داخل الملعب بالرغم من ان المباراة بدون جمهور.