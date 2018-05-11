الـ "فيفا" يرد على المغرب

رد الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا"، على طلب المغرب من أجل إبعاد أربعة بلدان من المشاركة في التصويت، الذي سيقام في 13 من شهر يونيو المقبل بروسيا، والذي سيحدد البلد المستضيف لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، بسبب تبعيتها السياسية للولايات المتحدة الأمريكية.

ورفض الـ"فيفا"، مطالب المغرب من أجل إبعاد هذه البلدان الأربعة، من عملية التصويت، حيث قال متحدث باسم "الفيفا"، في تصريح لوكالة "أسوشيايتد بريس" الأمريكية، اليوم الجمعة، " يحق لجميع الاتحادات الأعضاء التصويت، خلال كونغرس الفيفا"، الذي سيعقد في 13 من شهر يونيو المقبل. وأضاف ، "في ما يخص موضوع تضارب المصالح، المتعلق بالترشح لاستضافة مونديال 2026، لحدود هذه اللحظة، لم نتوصل بأي إشعار من أي جمعية عضو، بأنها لن تقوم بواجباتها على أكمل وجه، فيما يتعلق بالتصويت".

وكانت لجنة ترشح الملف المغربي من أجل استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، قد طالبت الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، بإبعاد أربعة دول من مرحلة التصويت على البلد الذي سيستضيف "مونديال" 2026، بسبب تبعيتها السياسية للولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أمس الخميس، أن لجنة ترشح الملف المغربي، قامت، الأسبوع الماضي، بمراسلة الـ"فيفا"، من أجل منع أربع دول صغيرة، ويتعلق الأمر بكل من بورتو ريكو، جمهورية غوام، الجزر العذراء، وجزر الساموا، والتي تملك اتحادات كروية مستقلة، لكنها تابعة سياسيا للولايات المتحدة الأمريكية.