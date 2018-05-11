ماجر يعد بمفاجآت جديدة !!



كد الناخب الوطني رابح ماجر اليوم الجمعة أنه بصدد " ضبط " تشكيلة المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، من أجل خلق " الانسجام و التنسيق" بين اللاعبين ،"مؤكدا" بالمناسبة إن مرحلة معاينة و تقييم اللاعبين قد انتهت، تحسبا لاستئناف تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 التي سيستهلها "الخضر" بالتنقل شهر سبتمبر المقبل إلى (بانجول) لمواجهة منتخب غامبيا، لحساب الجولة الثانية (المجموعة الرابعة) .

أوضح الناخب الوطني في حوار أجرته معه الإذاعة الوطنية (القناة الأولى) اليوم الجمعة : " إن الوقت قد حان لإرساء الاستقرار على مستوى المجموعة و مواصلة العمل مع أحسن العناصر التي نتوسم فيها القدرة على إعطاء الإضافة للمنتخب، تحسبا لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2019، مضيفا" اعتقد أنني منحت الفرصة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين، خاصة منهم المحليين,، و قد انتهت مرحلة المعاينة و التقييم و يتعين علينا اليوم "ضبط التشكيلة النهائية " من أجل خلق روح التنسيق و الانسجام بين اللاعبين ".

وفي سياق متصل، أكد ماجر أن : " ملامح هذه التشكيلة النهائية بدأت تتضح وأنّ التشكيلة التي سيتم اعتمادها للمواجهتين الوديتين المقبلتين ضد كل من منتخب جزر الرأس الأخضر و البرتغال ستعرف الكثير من المفاجآت ".

وتأتي تصريحات الناخب الوطني هذه، بعد يومين من هزيمة المنتخب الوطني الجزائري للاعبين المحليين في المقابلة الودية التي جمعته يوم الأربعاء بمدينة "قادش" الإسبانية بنظيره السعودي (2-0) . وأبدى القائد السابق للخضر في نهائيات كأس أمم إفريقيا 1990، تأسفه لهذه الهزيمة أمام منتخب مونديالي مؤكدا ، إن هذا الاختبار الودي مكنه من استخلاص بعض الأمور الايجابية، أمام منتخب سعودي قوي متأهل إلى نهائيات كأس العالم (روسيا 2018) .

وأكد ماجر إن: " العناصر المحلية قد قدمت عليها و بذلت كل جهودها، مستطردا " رغم الخسارة عرفت بعض العناصر كيف تبرز و تكشف عن قدراتها مثل ما هو الشأن للمدافع نعماني (...) كنت أتمنى الفوز بهذه المقابلة التي واجهنا فيها منتخبا منظما جيدا فوق أرضية الميدان ". أضاف ماجر : " الآن يمكنني القول أنني أملك فكرة واضحة عن إمكانيات اللاعبين (...) البعض منهم سيكونون ضمن التشكيلة التي ستخوض المقابلتين الوديتين لشهر يونيو المقبل موضحا" إن المنتخب الوطني للاعبين المحليين يبقى دائما الخزان القادر على تزويد المنتخب الأول بعناصر جيدة ".

ومعلوم، انّ المنتخب الوطني الجزائري ، سيواجه منتخب جزر الرأس الأخضر يوم الجمعة، الفاتح يونيو بملعب 5 جويلية (الجزائر)،ابتداء من الساعة (22:00) ليلا، قبل التنقل إلى لشبونة من أجل تحدي المنتخب البرتغالي بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو يوم 7 يونيو (20:15).