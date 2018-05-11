وزير الدفاع الإسرائيلي:

لن يتحقق السلام في الشرق الأوسط حتى يأتي "المسيح الدجال"..!.

لن يتحقق السلام في الشرق الأوسط حتى يأتي &quot;المسيح الدجال&quot;..!.


استبعد وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، حلول السلام في منطقة الشرق الأوسط في وقت قريب ، وقال إن ذلك لن يتحقق قبل مجيئ "المسيح" ، على حدّ تعبيره.

وقال ليبرمان، في كلمة له اليوم الخميس، في مؤتمر هرتسليا السنوي في فلسطين المحتلة ، إن السلام في الشرق الأوسط “سيأتي مع مجيء المسيح”، وفق ما نقلته صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني.

و يعتقد اليهود أن “المسيح” الذي سيأتي في آخر الزمان سيخلص اليهود ويقود مملكتهم التي تسيطر على العالم ، وهو يتوافق مع ما يوجد في النصوص الإسلامية حول المسيج الدجال الذي يظهر في نهاية الزمان قبل أن يقضي عليه المسيح عيسى عليه السلام.

القراءة من البلاد

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