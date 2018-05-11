سوناطراك تشتري مصفاة نفط من إيطاليا بمليار دولار

وقعّت شركة “سوناطراك” على عقد الشراكة الخاص بمجمع البيتروكيمياء لإنتاج مادة البوليبروبيلان المستعملة في إنتاج البلاستيك مع شركة “توتال” الفرنسية.المشروع حددت له قيمة ما بين 1.5 و1.4 مليار دولار وهو بقدرة إنتاج 550 ألف طن سنويا من البوليبروبيلان.أما عن تمويل المشروع، فقد أكد ولد قدور أنّ 30 بالمائة سيموّل من طرف الشريكين وفق قاعدة 41 \59و 70 عن طريق البنوك.

كما تحدث الرئيس المدير العام “سوناطراك”، عبد المؤمن ولد قدور، عن صفقة شراء “سوناطراك” لمصفاة إيطاليا .

معتبرا إياها صفقة مربحة لا تتعدى 1 مليار دولار، وهو مبلغ أقل بكثير مما يكلفه إنشاء مصفاة جديدة.

من جهته تأسف الرئيس المدير العام لشركة “توتال” عن توجه “سوناطراك” اقتناء مصفاة في إيطاليا .

معتبرا أنه تمنى أنّ يكون ذلك بفرنسا معهم، حيث اعتبر أنها غلطته كونه لم يقترح ذلك على ولد قدور.