انطلاق فعاليات أول مهرجان دولي للكسكسي في الجزائر

انطلقت اليوم الخميس بقصر المعارض رياس البحر في الجزائر العاصمة ، فعاليات الطبعة الأولى من المهرجان الدولي للكسكسي ، ستستمر إلى غاية السبت المقبل بمشاركة 15 ولاية إلى جانب مشاركين من تونس و المغرب و مصر.

و يشمل برنامج التظاهرة المخصصة لطبق الكسكسي العريق الذي يعتبر من الأكلات الشعبية المنتشرة في شمال إفريقيا خلال اليوم الأول معرضا للكسكسي التقليدي من مختلف مناطق الوطن ، كما يقام استعراض أمام الزوار لكيفية تحضير الكسكسي التونسي ، يتبع بمسابقة وطنية لتحضير الكسكسي بمشاركة ممثلي عدة ولايات تسلم خلالها خمسة جوائز للفائزين ستوزع يوم الاختتام .

و يتضمن برنامج اليوم الثاني من هذا المهرجان مسابقة دولية في تحضير الكسكسي مع مواصلة معارض الصناعات التقليدية التي ترافق الحدث و التي قدمت مختلف الأواني و أدوات تحضير الكسكسي عبر مختلف الأزمنة.

وسيتم إكرام زوار المهرجان في اليوم الثالث من فعالياته بمائدة ضخمة للتذوق بساحة البريد المركزي لاكتشاف أنواع مختلفة من أطباق الكسكسي و أيضا استعراض للطبخ الكسكسي المغربي.

و يسدل الستار على التظاهرة، التي بادرت بتنظيمها وكالتي تنظيم الفعاليات الفنية (Nexus corp) و شهرة للإنتاج (Chohra PROD) تحت رعاية وزارتي الثقافة و الشباب و الرياضة ، بتكريم المشاركين الفائزين في المسابقات التي يتم تنظيمها.