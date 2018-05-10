لأول مرة 100 مليون "تقضي" في "تيجلابين" .. و طحكوت يخفض سياراته 100 مليون ...







عرفت أسعار السيارات المستعملة و الجديدة مؤشرات جديدة تدل على أنها تراجعت أمام ضغط المستهلكين الذين لا يزال قطاع واسع منهم متشبث بحملة المقاطعة "خليها تصدي".

و في أسواق السيارات المستعملة -عينة من سوق تجلابين- عادت حركية البيع و الشراء بشكل تدريجي بعد أسابيع من الجمود و ذلك إثر التخفيضات التي عمد السماسرة الى إقرارها لتصريف مركباتهم قبل شهر رمضان الذي يغلق فيه السوق و تتوقف به المبيعات.

و لأول مرة منذ أن إرتفعت الأسعار بات لمن يملك ميزانية في حدود الـ 100 مليون سنتيم القدرة على أن يشتري سيارة من قبيل " كيا بيكانتو" و "رونو سامبول" و "داسيا لوغان" بحالة جيدة في الموديلات الخاصة بسنوات 2013-2012 على الرغم من أن موديلات تحمل نفس الترقيم من السنوات لاتزال تحافظ على سعرها "المرتفع" على غرار "كليو كومبيس 2013" بسعر 130 مليون سنتيم

ويمكن لأصحاب الميزانيات المنخفضة أن يقتنوا سيارة صغيرة على غرار "ماروتي" بسعر 30 الى 35 مليون سنتيم.

و يبدو التأثير كان محدودا على موديلات فولسفاجن بولو و سيات وايبيزا لسنوات 2015- 2016حيث لا تزال أسعارها فوق عتبة الـ 200 مليون سنتيم.

و شدت سيارات العلامة الكورية "كيا" الإنتباه خاصة في موديل "ريو" الذي تراجع الى 130 مليون سنتيم في لوحات الترقيم 2015- 2016

و لوحظ ان السيارات الجديدة - المركبة في الجزائر- لا تلقى إقبالا داخل السوق الستعملة سوى من بعض الفضوليين حيث يعاند ملاكها بإشهار اسعار بفروق كبيرة عن سعر الوكيل المرتفع اصلا ولكن هذا الوضع متوقعا ان لا يدوم طويلا على الأقل الى الاسبوع القادم و هي اخر ايام السوق قبل ان يغلق في شهر رمضان و قد ينخفض سعر سيارات "داسيا سانديرو " تحت الـ 200 مليون سنتيم في حين يتوقع مرتادي السوق ان يسقط سعر" ايبيزا " الى حدود 200 مليون سنتيم .

طحكوت يخفض سياراته بـ 50 مليون سنتيم "عرض ترويجي ام إنقاذ للمبيعات" ؟

اعلنت وكالة " سيما موتورز" - فرع تابع لمجمع طحكوت للسيارات - عن تخفيضات تشمل كل الأنواع المجمعة في الجزائر لعلامة "هيونداي" تصل الى 50 مليون سنتيم إبتداء من الأسبوع القادم و الذي يتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم.

ويرى مراقبون ان هذه التخفيضات الضخمة تنم عن رغبة من مجمع طحكوت في انقاذ مبيعاته التي تضررت من حملة المقاطعة خاصة و ان سمعة المجمع تأثرت بعد التخفيضات التي اعلنتها شركات منافسة فور حصولها على الإعفاءات الضريبية على غرار "كيا الجزائر" و " مجمع معزوز" في حين استمر مجمع طحكوت في ترويج سياراته بأسعار تم الحكم عليها من المستهلكين على انها " مبالغ فيها".

"سوفاك" تلجأ لـ " فاسيليتي" لإغراء المستهلك "المقاطع" ؟

أعلن مجمع "سوفاك" عن شروعه في بيع السيارات بالتقسيط ، حيث يتم إقتطاع 2 مليون سنتيم و 4 الاف دينار كل شهر على مدار 5 سنوات. وفتحت سوفاك العملية بالنسبة لسيارة "فولكسفاغن كادي"، على ان تعمم فيما بعد على باقي سياراتها المركبة في مصنع غليزان.

و يأمل مجمع "سوفاك' لصاحبه مراد عولمي ان يرفع هذا الإجراء من جاذبية سياراته في ظل حملة المقاطعة الشرسة التي يشنها ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتاعي.