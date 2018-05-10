عملية جراحية خاطئة تتسبب في بقاء طارق السويدان 5 أشهر في المستشفى

كشف الداعية والإعلامي الكويتي طارق السويدان للمرة الأولى عن مرضه الذي أبعده عن الساحة الإعلامية في الآونة الأخيرة ، وذلك من خلال منشور على صفحاته الاجتماعية أعلن فيه عن اسم برنامجه الجديد شهر رمضان المقبل.

وينزل السويدان على فراش المستشفى منذ 5 أشهر ، بعد إصابته بتسرّب جراثيم خطيرة في البطن بعد عملية جراحية خاطئة .

وقال الداعية الكويتي :"لأول عام منذ 1992 لم أتمكن من إعداد وتقديم برنامج تلفزيوني يومي في رمضان وذلك بسبب بقائي في المستشفى خمسة شهور بعد عملية خاطئة في الأمعاء تسببت بتسرب الجراثيم الخطيرة إلى أرجاء البطن"، وتابع:" قررت ألا أغيب عن الساحة الإعلامية وما فيها من تأثير وأجر كبير بإذن الله تعالى ، ومن هنا كان برنامج حصاد العمر الذي اختلف شكلاً ومضموناً عن كل برامجي السابقة".

وقال السويدان إنه سيكشف تفاصيل أخرى حول برنامجه الجديد في وقت لاحق.