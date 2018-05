الرئيس الأميركي...تم القبض على أبرز 5 مطلوبين من قيادات داعش

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على أبرز 5 مطلوبين من تنظيم داعش.

كما أعلن ترامب في تغريدة موالية عن تاريخ ومكان إلتقاءه بالزعيم الكوري الشمالي.

وكتب الرئيس الامريكي: اللقاء المرتقب مع زعيم كوريا الشمالية سيكون في سنغافورة 12 جوان. مضيفا أنه وكيم سيسعيان ليكون اللقاء لحظة فارقة للسلام العالمي.

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace!