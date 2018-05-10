الرئيس الأميركي...تم القبض على أبرز 5 مطلوبين من قيادات داعش

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على أبرز 5 مطلوبين من تنظيم داعش.

Five Most Wanted leaders of ISIS just captured! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 mai 2018

كما أعلن ترامب في تغريدة موالية عن تاريخ ومكان إلتقاءه بالزعيم الكوري الشمالي.

وكتب الرئيس الامريكي: اللقاء المرتقب مع زعيم كوريا الشمالية سيكون في سنغافورة 12 جوان. مضيفا أنه وكيم سيسعيان ليكون اللقاء لحظة فارقة للسلام العالمي.