الرئيس الأميركي...تم القبض على أبرز 5 مطلوبين من قيادات داعش

الرئيس الأميركي...تم القبض على أبرز 5 مطلوبين من قيادات داعش

 

 

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على أبرز 5 مطلوبين من تنظيم داعش.

 

 

كما أعلن ترامب في تغريدة موالية عن تاريخ ومكان إلتقاءه بالزعيم الكوري الشمالي.

 

وكتب الرئيس الامريكي: اللقاء المرتقب مع زعيم كوريا الشمالية سيكون في سنغافورة 12 جوان. مضيفا أنه وكيم سيسعيان ليكون اللقاء لحظة فارقة للسلام العالمي.

القراءة من البلاد

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