تحويل الأموال كان أيضا كدعم لنجاة عرفات في نشاطاتها لصالح القضية الفلسطينية

كشف إرنستو غريغوري فالينتي، محامي عمر هبور المتهم في قضية سوناطراك إيني سايبام في محكمة ميلانو، بأن تحويل الأموال من حساب موكله إلى حساب زوجة وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل ما بين سنتي 2004 و2006 كان كزكاة امتثالا للشريعة الإسلامية، إضافة لمساعدات سابقة لنجاة عرفات في نشاطاتها الداعمة للقضية الفلسطينية.

وذكر إرنستو غريغوري فالينتي، محامي عمر هبور في جلسة المحاكمة في قضية سوناطراك إيني سايبام ليوم الاثنين 7 ماي الجاري، أن موكله ثبت فعلا تحويل 238 ألف دولار من حسابه لصالح حساب لنجاة عرفات زوجة وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل ما بين 2004 و2006 عبر حساب لها في المملكة الأردنية.

وأوضح ذات المحامي في تسجيل صوتي لمرافعته يوم الاثنين الماضي، تحوز “الشروق” نسخة منه، أن موكله كان دوما يقوم بعمليات تحويل أموال لصالح نجاة عرفات ولكن هذا الأمر لا يعود للأمس القريب فقط وإنما يعود لسنوات الثمانينات والتسعينات.

وأشار ذات المحامي إلى أن تحويل الأموال من موكله إلى حساب زوجة خليل، كان دائما إما بدافع الزكاة امتثالا للشريعة الإسلامية، حيث تلا المحامي تعريفا للزكاة وشرحها لهيئة المحكمة على أنها من بين أبرز أركان الإسلام وهي ليست عملا خيريا بل هي إجبارية.

وقال في هذا الصدد “طلبت أنا كمحام لعمر هبور تأكيدا وشرحا بخصوص عمليات تحويل الأموال لنجاة عرفات وأكد بأن ذلك تم كزكاة امتثالا للشريعة الإسلامية”.

وشرح محامي هبور، أن تعامل موكله مع نجاة عرفات زوجة شكيب خليل يعود لسنوات طويلة، خصوصا ما تعلق بالقضية الفلسطينية التي تدعمها نجاة وهي عضو في فعاليات مختلفة للدفاع عن الشعب الفلسطيني في أمريكا والشرق الأوسط، وتقوم بتسيير منظمات ذات علاقة بحل النزاعات في الشرق الأوسط، كما أنها عضو اتحاد النساء الأمريكيات الفلسطينيات وغيرها من المنظمات الداعمة للقضية الفلسطينية، حسب ذات المحامي.

وحملت مرافعة محامي عمر هبور، تحاملا على الصحافة الجزائرية التي اتهمها بأنها شنت حملة على شرسة على موكله الذي تمت محاكمته بناء على قصاصات من مقالات صحفية لا أكثر.

هبور أقرض خليل 1.2 مليون دولار لشراء منزل في ميريلاند الأمريكية

وتطرق محامي عمر هبور، إلى قضية تحويل أموال أخرى من حساب شركاته إلى حساب نجاة عرفات وتفويضها للتصرف في أحد سحاباته، بأن ذلك كان بهدف إقراض شكيب خليل وزوجته لشراء بيت له في ميريلاند الأمريكية. وذكر المحامي فالينتي بهذا الخصوص أن موكله وقع على عقد مشترك مع شكيب خليل لشراء وبيع العقارات وتمويلها في 11 جويلية 2007، وتضمن العقد شراء عقار وهو بيت يقع في ميريلاند الأمريكية مقابل مليون و560 ألف دولار. وبحسب محامي عمر هبور، فإن العقار الذي تم شراؤه كان بنسبة 20 بالمائة لموكله و40 بالمائة لكل من خليل زوجته. لكن المحامي يضيف تفصيلا آخر وهو أن شكيب خليل لم يكن يمتلك المال الكافي حينها لشراء العقار فقام عمر هبور بإقراضه المبلغ اللازم لتأمين شراء العقار وهو 1 مليون و248 ألف دولار (80 بالمائة من سعر العقار)، حيث صار هبور يدين بها لشكيب خليل. ويشرح المحامي ارنستو غريغوري فالنتي بأن العقد تضمن أيضا التزاما من شكيب خليل وزوجته بسداد الدين لعمر هبور في غضون 7 سنوات اعتبارا من تاريخ شراء العقار.