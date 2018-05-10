بالفيديو: مجمع " جيكا " للأسمنت يصدر 200 ألف طن نحو أوروبا

شرع المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر (جيكا) ، اليوم الخميس ، في أولى عمليات تصدير الاسمنت نحو أوروبا انطلاقا من ميناء جن جن بولاية جيجل ، و ذلك بحضور الأمين العام لوزارة الصناعة المناجم و السلطات المحلية .

و تخص هذه العملية ، التي تندرج في إطار عقد بين شركة توزيع مواد البناء (سو ديس ماك) أحد فروع مجمع جيكا و مستورد إسباني ، تصدير 200 ألف طن من الإسمنت من نوع "كرينكر" ، وفق ما أوضح الرئيس المدير العام لفرع سو ديس ماك سمير ستي .

وأشار المتحدث إلى أن عملية التصدير هذه ، والتي تقدر قيمتها بـ1 مليون أورو ، ستتم عبر عدّة المراحل.