“محاربو الصحراء” يُواجهون جزر الرأس الأخضر

أعلنت الفاف، الخميس، أن المنتخب الوطني الجزائري سيتبارى ودّيا مع نظيره من جزر الرأس الأخضر، في الفاتح من جوان المقبل انطلاقا من الساعة العاشرة ليلا (سهرة رمضانية).

وأضافت هيئة الرئيس خير الدين زطشي أن ملعب المواجهة ستختاره في الأيّام القليلة المقبلة، بِالتنسيق مع الناخب الوطني رابح ماجر.

ويستعدّ “الخضر” للجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019، حيث يُواجهون المضيف الغامبي مطلع سبتمبر المقبل، ضمن مجموعة مُشكّلة أيضا من الطوغو والبنين. بينما يتبارى منتخب جزر الرأس الأخضر خارج القواعد مع اللوزوطو، ضمن فوج يضم كذلك أوغندا وتنزانيا.

وإذا كان “محاربو الصحراء” يحتلّون المركز الـ 62 عالميا في آخر تصنيف للفيفا، فإن منتخب جزر الرأس الأخضر يتموقع في المركز الـ 58 عالميا.

للإشارة، فإن زملاء رياض محرز تنتظرهم مباراة ودّية أخرى، تُجرى أمام المضيف البرتغالي في العاصمة لشبونة، مساء الـ 7 من جوان المقبل.