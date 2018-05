وزير خارجية البحرين: لـ”إسرائيل حق الدفاع عن نفسها”

عبّر وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في تغريدة له على موقع تويتر، الخميس، عن دعم بلاده لما وصفه بحق “إسرائيل” في الدفاع عن نفسها رداً على قصف إيران مواقع إسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة، وفقاً للرواية الإسرائيلية الرسمية.

وفي وقت سابق الخميس، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه استهدف عشرات المواقع العسكرية الإيرانية في مناطق متفرقة من سوريا من بينها العاصمة دمشق، رداً على إطلاق صواريخ ليلاً على مواقعه في هضبة الجولان المحتلة نسبه إلى إيران، في ما يشكل تصعيداً غير مسبوق بين الطرفين.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن القصف الإسرائيلي على سوريا أسفر عن مصرع 23 مقاتلاً، بينهم خمسة من قوات النظام، و18 آخرين من جنسيات سورية وغير سورية.

The IDF has struck dozens of Iranian military targets in Syria in response to the Iranian rocket attack against Israel. Quds force is behind attack and has played the initial price. IDF remains ready for various scenarios but does not seek to escalate the situation. pic.twitter.com/4rC8gHK2LG