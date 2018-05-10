24 محطة للطاقات المتجددة بالجزائر

أوضح الرئيس المدير العام لشركة كهرباء و طاقات متجددة بفرع سونلغاز، شهار بولخرس أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن الحظيرة الوطنية للطاقات المتجددة تتشكل حاليا من 24 محطة بطاقة إجمالية تقدر بـ 354.3 ميغاوات.

و في مداخلة له خلال لقاء نظمه نادي الطاقة لمنتدى رؤساء المؤسسات تحت موضوع " تسيير المشاريع الكبرى في مجالات الطاقة الشمسية"، أكد بولخرس أن حظيرة الطاقات المتجددة تضم 23 محطة للطاقة الضوئية بطاقة إجمالية تبلغ 344.1 ميغاوات و محطة واحدة للطاقة الهوائية بطاقة 10.2 ميغاوات.

و بهذا الخصوص، ذكر بأن الجزائر وضعت إستراتيجية وطنية تسمح بتطبيق برنامج تطوير هذه الطاقات.