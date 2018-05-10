أسعار النفط تقترب من 78 دولاراً..لأول مرة منذ 2017

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في سنوات عدة، الخميس، مع تهيؤ المتعاملين لاحتمال تجدد العقوبات الأمريكية على إيران، في ظل ضيق الفجوة بالفعل بين العرض والطلب في السوق.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج “برنت” أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014 عند 77.89 دولار للبرميل، قبل وقت قليل من الساعة 07:00 بتوقيت غرينيتش اليوم، بارتفاع 0.9 في المائة عن التسوية السابقة.

وسجلت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014 عند 71.84 دولار للبرميل، قبل أن تتراجع إلى 71.78 دولار للبرميل. لكن هذا لا يزال أعلى من التسوية السابقة بنسبة 0.9 في المائة.