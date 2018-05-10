تخفيضات تصل إلى 50 مليون على كل سيارات “هيونداي”

العرض أطلقته “سيما موتورز” ويدوم طيلة شهر رمضان

العرض سيكون متوفرا على مستوى كل وكالات “سيما موتورز“

الزبون يمكنه تسلم سيارته فورا مهما كان نوعها

أعلنت “سيما موتورز” فرع من مجموعة “طحكوت” والممثل الحصري لتوزيع علامة “هيونداي”، عن تخفيضات تصل إلى 50 مليون سنتيم في تشكيلاتها المختلفة بمناسبة شهر رمضان المعظم، وتشمل حملة التخفيضات كل فئات السيارات المركبة في مصنع TMC هيونداي بتيارت.

أرادت “سيما موتورز” التقرب من زبائنها في الشهر الفضيل من خلال طرح أسعار تنافسية وتخفيضات مغرية تصل حتى 50 مليون سنتيم على مختلف تشكيلاتها المصنعة في TMC بتيارت.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن هذه التخفيضات تشمل كل فئات السيارات المركبة على غرار “i10 الكبيرة” و”i 20″ و”أكسنت” و”إلنترا” و”كريتا” و”توكسون” وكذا سيارة “سانتا في”.

وتشير المعلومات إلى أن هذا العرض المغري متوفر على كل نقاط بيع شبكة “سيما موتورز”، حيث يتمكن الزبون من اقتناء السيارة التي تناسبه بتخفيضات تصل إلى 50 مليون سنتيم، وهذا طيلة الشهر الفضيل.

هذا وأكدت “سيما موتورز” أن التخفيضات التي اقترحتها على زبائنها تكون استثنائية تصل إلى غاية 50 مليون سنتيم على بعض الموديلات، كما أن كل وكالات “سيما موتورز” مجندة من أجل إعلام زبائنها بكل التخفيضات المتعلقة بعلامة “هيونداي”، كما تضمن تسليما فوريا لسياراتها مهما كانت العلامة التي اختارها الزبون.

هذا وتعتبر “سيما موتورز” الوكيل الحصري لعلامة “هيونداي”، من بين أهم الوكلاء الذين يضعون الزبون في أولوياتهم، حيث كانت قد وقعت اتفاقية مع المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف تنص على إمكانية بيع السيارات بالتقسيط لكل المنخرطين في المنظمة من المتعاملين الاقتصاديين، وعلى رأسهم التجار والحرفيين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والفلاحين، من دون تسبيق أي قيمة بعد إيداع الملفات على مكتب المنظمة.

وتشمل الاتفاقية كل أنواع السيارات المركبة محليا، والتي تباع على مستوى وكالات “سيما موتورز” التابعة لمجمع “طحكوت”، على أن تتم العملية حسبما تنص عليه الاتفاقية.