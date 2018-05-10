.. قصف إيراني ورد إسرائيلي عنيف

شن الكيان الإسرائيلي فجر اليوم الخميس قصفا صاروخيا مكثفا على عدة مواقع عسكرية في سوريا، مما أدى إلى تدمير مخزن للذخيرة وبعض الرادارات، بينما أعلن جيش الكيان الإسرائيلي أن قواته في الجولان المحتل تعرضت لقصف إيراني.

واعترفت الوكالة السورية للأنباء (سانا) بأن بعض الصواريخ الإسرائيلية أصابت هدفها ودمرت موقعا للرادار ومستودعا للذخيرة، ولكنها لم تحدد مكانهما.

ونقلت عن مصدر رسمي قوله إن "دفاعاتنا الجوية تتصدى لعشرات الصواريخ الإسرائيلية، وبعضها يصيب هدفه ويدمر أحد مواقع الرادار".

ونقل التلفزيون السوري أن إسرائيل قصفت مطار الخلخة واللواء 150 في السويداء، لكنه أفاد أيضا بإسقاط صواريخ إسرائيلية إلى الجنوب من حمص.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بسماع دوي انفجارات وتحليق مكثف للطيران الحربي في دمشق.

قصف إيراني

وفي وقت سابق، أعلن جيش الكيان الإسرائيلي أن قواته في الجولان السوري المحتل تعرضت لقصف بالصواريخ والقذائف شنته قوات إيرانية متواجدة في سوريا.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال المقدم جوناثان كونريكوس إن فيلق القدس الإيراني أطلق نحو عشرين صاروخا وقذيفة من مرتفعات الجولان على أهداف إسرائيلية.

وأضاف أن إسرائيل اعترضت "بعضا" من الصواريخ، وأنه لا توجد تقارير عن وقوع خسائر بشرية، وأن الأضرار التي لحقت بالمواقع محدودة.

صافرات وملاجئ

ونقلت رويترز عن جيش الكيان الإسرائيلي أن صافرات الإنذار "دوت في منطقة مرتفعات الجولان" المحتل عدة مرات، وذلك في تقرير أولي.

وأضاف الجيش في بيان أنه "ينظر إلى ذلك الحدث من منطلق خطورة شديدة ويظل متأهبا لمجموعة متنوعة من السيناريوهات"، مضيفا أن "جيش الدفاع يتحرك الآن ضد أهداف إيرانية في سوريا، وأي تورط سوري ضد التحرك العسكري سيواجه ببالغ الخطوة".

وتأتي هذه التطورات وسط مواصلة الكيان الإسرائيلي قصف أهداف إيرانية في سوريا، وبعد يوم من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب واشنطن من الاتفاق الذي وقعته القوى العظمى مع طهران.

المصدر : وكالات