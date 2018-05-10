جلاب: فتح الأسواق الجوارية ابتداء من يوم السبت

كشف وزير التجارة، سعيد جلاب، اليوم الخميس، أنّ الأسواق الجوارية ستفتح ابتداءً من يوم السبت 12 ماي في كلّ ولاية تحسبا للشهر الفضيل.

وأكّد جلاب خلال لقاء وطني لمصالح التجارة تحسبا لشهر رمضان.

أنّ أعوان الرقابة الذين تمّ تسخيرهم من طرف الوزارة، سينزلون للأسواق ابتداءً من يوم السبت.

وهذا من أجل مراقبة نوعية المنتوجات وضبط الأسعار.