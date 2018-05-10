الأحياء المستقبلة للعائلات المرحلة

انطلقت اليوم الخميس بولاية الجزائر العملية الـ 23 للترحيل و إعادة الإسكان في مرحلتها الثالثة و الأخيرة لفائدة حوالي 3.000 عائلة بصيغتي السكن العمومي الإيجاري و السكن الاجتماعي التساهمي.

و قد تم ترحيل عائلات منحدرة من الحي القصديري المسمى "بيتافي" ببلدية بئر خادم و موقع الشاليهات بالمكان المسمى "البرتقال" ببئر خادم و موقع السكنات الهشة "مزرعة كابو" ببئر مراد رايس و موقع السكنات الهشة "مزرعة جينر" ببئر مراد رايس و موقع السكنات الهشة "مزرعة الفتح" بسعيد حمدين وموقع السكنات الهشة و النقاط السوداء ببلدية زرالدة وموقع العائلات القاطنة بمحاذاة ملعب الأبيار و موقع النقاط السوداء على مستوى بلدية الأبيار إلى سكنات لائقة.

و قد تم ترحيل هذه العائلات إلى الأحياء الجديدة التالية: حي 286 مسكن ببلدية الدويرة و حي 168 مسكن ببلدية الدويرة و حي 232 مسكن ببلدية أولاد فايت وحي 42 مسكن ببلدية عين البنيان وحي 100 مسكن جنان نوار اللوز ببلدية عين البنيان و حي 222 مسكن ببلدية سلماني بالكاليتوس و حي 18 مسكنا ببلدية الدويرة و حي 142 مسكن بسيدي حسان ببلدية الشراقة.