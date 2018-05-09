إل جي تشتري شركة ZKW العالمية لأضواء السيارات الفاخرة

صادق مجلس إدارة شركة إل جي الكترونيكس في وقت سابق اليوم على عملية شراء مجموعة ZKW الرائدة في مجال التزويد بأنظمة الإضاءة والأضواء الأمامية، في إطار صفقة تقدّر ب1.1 مليار يورو، تعدّ الأضخم في تاريخ شركة إل جي حتى اليوم.

وأوضح البيان الصادر اليوم عن المتعامل و يحوز موقع “الجزائر اليوم” على نسخة منه أن إل جي الكترونيكس ستحصل بموجب شروط هذه الصفقة على 70 بالمائة من أسهم مجموعة ZKW والشركة الأم إل جي كورب على 30 بالمائة المتبقية.

ويُتوقّع أن يؤدّي هذا الإدماج الإستراتيجي إلى فرص للعمل المشترك تسمح للشركات المندمجة بقيادة قطاع أضواء السيارات العالمي في مكونات السيارات ذاتية التحكم. ومجموعة ZKW ، التي يقع مقرها الرئيسي في مدينة فيسيلبرغ في إقليم النمسا السفلي، هي شركة رائدة في مجال الأنظمة التكنولوجية العالية لإضاءة السيارات كما يشهد على ذلك حضورها البارز في مختلف الأسواق الأوروبية بالإضافة إلى الصين، المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

وبعائدات تقدّر بـ 1.26 مليار يورو خلال سنة 2017 ومعدل نمو سنوي على مستوى المبيعات يتجاوز 20 بالمائة على مدى السنوات الخمس الماضية، يمكن أن تجد منتجات ZKW في العديد من العلامات التجارية الأوروبية الفاخرة الكبرى ومنها على سبيل الذكر لا الحصر Audi، BMW، Porsche، Daimler.

وستمثل عروض ZKW مكمّلا للعمليات المتنامية التي تنجزها إل جي في مجال مكونات السيارات التي يتوقّع أن تتوسع لتشمل قطاع الإضاءة في السيارات الفاخرة بشكل أسرع من الإضاءة في السيارات التقليدية.

وسيكون لتجارة الأضواء في ZKW، التي ركّزت على المكونات والملحقات المتصلة بالسيارات الفاخرة، حضور أكبر في الأسواق بفضل شبكة المبيعات الشاملة التي تتمتّع بها شركة إل جي. وبانتقال صناعة الأضواء من الهالوجينات التقليدية إلى مصابيح الليد والليزر، فإنّ شركة ZKW وجدت نفسها في موقع تحسد عليه ذلك أنّها واحدة من أولى الشركات في العالم التي تنتج مصفوفات المصابيح الأمامية ومصابيح الليزر الأمامية. وباعتبارها شركة صناعية مبتكرة عبر تاريخها، فإنّ مجموعة ZKW كانت من أولى المستثمرين في مصابيح الليزر الأمامية. وستركز إل جي و ZKW على تطوير حلول الإضاءة الذكية التي تعرض المعلومات عالية الدقة والتحذيرات على الطريق بعد جمعها من أجهزة الاستشعار، بما ذلك كاميرات القيادة ذاتية التحكم والاتصالات الآلية.

وسيواصل فريق التسيير في ZKW إدارة المجموعة تحت إشراف الرئيس التنفيذي، السيد أوليفر شوبرت، الذي سيكون مسؤولا عن جميع العمليات في شتى أنحاء العالم وهي شركة تضمّ أكثر من 9000 موظّف. والتزمت إل جي بالحفاظ على استقلالية ZKW وثقافتها السائدة في أمكنة العمل. ولن يطرأ أيّ تغيير في الإنتاج ، في النمسا على وجه الخصوص، خلال السنوات الخمس المقبلة على الأقل.

وأفاد السيد جو سيونج جين، الرئيس التنفيذي لشركة إل جي إلكترونيكس أنّ” شركة إل جي، من خلال هذه الصفقة، أضافت فرصة نمو جديدة لقطاع أعمالها في مجال مكونات السيارات، وهي فرصة نمو مستقبلية ذات إمكانيات هائلة”. وأضاف أنّه:” زيادة على تعزيز إمكانات تطوير منتجات ZKW، فإنّ الخبرة الدولية على مستوى الإنتاج و شبكة إل جي الدولية للأعمال ستوفّر فرصا لا حدود لها لكلا الشركتين في سوق السيارات في المستقبل، هذه السوق التي ستتضمّن حلول الإضاءة الذكيّة.”

وحققت شركة إل جي لمكونات السيارات، التي تشرف على تجارة مكونات السيارات في الشركة، نموا في حجم المبيعات بنسبة 26 بالمائة لتصل إلى 3.15 مليار دولار أمريكي خلال سنة 2017. ويتوقّع أن تسجّل سوق أضواء السيارات العالمية نموا من 24.5 مليار دولار خلال العام الماضي إلى 29 مليار دولار بحلول سنة 2020، مع مساهمة الأضواء الأمامية ب70 بالمائة من هذا المجموع. وستتمكّن إل جي بفضل هذه الصفقة من تعزيز موقعها كشركة رائدة في مجال مكونات السيارات و هي تسعى إلى توسيع نطاق أعمالها في مجال أضواء السيارات من المصابيح الخلفية إلى منتجات الإضاءة المتصلة بها، مثلما هو الأمر مع المصابيح الأمامية.