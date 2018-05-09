فيغولي يدخل تاريخ "الليغا" الإسبانية

يتموقع اللاعب الدولي الجزائري سفيان فيغولي في المركز العاشر، ضمن لائحة أفضل الهدّافين الأفارقة في تاريخ بطولة إسبانيا الكروية للقسم الأوّل.

جاء ذلك في أحدث بيان نشرته رابطة الكرة الإسبانية المحترفة، المُسيّرة لِمنافسة “الليغا”.

وسجّل الجناح سفيان فيغولي 22 هدفا في بطولة إسبانيا، مُرتديا زيّ فريقَي فالونسيا وألميريا ما بين 2010 و2016. واحتلّ الدولي الجزائري المركز العاشر، في لائحة تصدّرها المهاجم الكاميروني صامويل إيتو، بِرصيد 162 هدفا مع فرق ريال مدريد وليغانيس ومايوركا وبرشلونة، ما بين 1997 و2009. وشغل المركز الثاني المهاجم المالي عمر فريديريك كانوتي، بِمجموع 89 هدفا مع فريق إشبيلية ما بين 2005 و2012. وتموقع ثالثا المهاجم النيجيري كريستوفر أوهين، بِرصيد 48 هدفا، مع فريق كومبوستيلي ما بين 1991 و2001.

للإشارة، فإن سفيان فيغولي (28 سنة) نال موسم 2013-2014 لقب أفضل لاعب إفريقيّ في بطولة إسبانيا.