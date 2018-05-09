بالفيديو ...لحظة اطلاق صواريخ من سوريا على مواقع إسرائيلية بالجولان

أفادت مختلف وكالات الانباء "، فجر الخميس، أن فصائل مسلحة اطلقت صواريخ من سوريا على مواقع إسرائيلية في الجولان.

هذا وحملت إسرائيل إيران مسؤولية اطلاق صواريخ على الجولان من سوريا.

وأعلن مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قوات إيرانية في سوريا أطلقت صواريخ على أهداف إسرائيلية في الجولان.

وقال الجيش انه تم استهداف عدة قواعد، فيما تم اعتراض بعض الصواريخ.

هذا ودوت صفارات الإنذار من الغارات الجوية في منطقة مرتفعات الجولان عدة مرات.