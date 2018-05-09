عملية الترحيل الـ 24 في العاصمة تمس أزيد من 8 آلاف عائلة تقطن بالسكن ”الهش والضيق”

أعلن اليوم، والي ولاية الجزائر، عبد القادر زوخ، أن عملية الترحيل الـ 24 على مستوى الولاية، ستنطلق بعد شهر رمضان المبارك بتوزيع 8 آلاف وحدة سكنية. وكشف الوالي عن وجود وعاءات عقارية بالعاصمة تسع لبناء 10 آلاف وحدة سكنية بصيغة الترقوي العمومي LPA.

وكشف زوخ خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر الولاية عن تفاصيل المرحلة الثالثة من عملية الترحيل الـ 24، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع 6 آلاف وحدة سكنية في إطار برنامج السكن العمومي الإيجاري وألفي وحدة في إطار السكن العمومي التساهمي سيتم توزيعها على المواطنين خلال ذات العملية. وكشف والي ولاية الجزائر، عبد القادر زوخ، عن وجود وعاءات عقارية بالعاصمة تسع لبناء 10 آلاف وحدة سكنية بصيغة ”البيا”، موضحا أنه قد راسل وزير السكن من أجل رفع عدد الحصة السكنية للعاصمة من هذا البرنامج، مؤكدا على وجود العقار.

وقال إن برنامج سكنات سكن تساهمي ترقوي سيتم إنجازه، مشيرا إلى وجود مخطط بناء 10 آلاف وحدة سكنية من هذا البرنامج. واشار والي العاصمة إلى أنه سيتم الانطلاق خلال الأيام المقبلة في إنجاز 5 آلاف و300 وحدة سكنية كما اعلن عن انطلاق عملية الترحيل الـ 24 على مستوى الولاية، بعد شهر رمضان المبارك بتوزيع 8 آلاف وحدة سكنية. وقال زوخ ”إن مصالحه استرجعت أكثر من 500 هكتار من العقار على مستوى تراب ولاية الجزائر العاصمة”. وكشف أن عمليات الترحيل التي قامت بها ولاية الجزائر، سمحت بعمليات تطهير للعقار، حيث سيتم استغلال الوعاء العقاري المسترجع في إقامة مشاريع سكنية جديدة، بما فيها تشييد ثانويات، مدارس ومساحات خضراء.

وتشرع ولاية الجزائر في تنفيذ العملية الـــ 23 للترحيل وإعادة الإسكان في مرحلتها الثالثة والأخيرة والتي ستمس حوالي 3.000 عائلة بصيغتي السكن العمومي الإيجاري والسكن الإجتماعي التساهمي وهذا استكمالا لعمليات الترحيل وإعادة الإسكان التي شرع فيها منذ شهر جوان 2014 تنفيذا لبرنامج السكن الضخم الذي أطلقه فخامة السيد رئيس الجمهورية.

وقال الوالي إن عملية الإسكان هذه ستشمل 09 مقاطعات إدارية وبلدية، منها 12 موقع بيوت هشة، 8 مواقع نقاط سوداء على مستوى بلدية الأبيار، موقع شاليهات على مستوى بلدية بئر خادم، عمارة مهددة بالانهيار وقبو. وحسب الوالى سيقسم تنفيذ المرحلة الثالثة من العملية 23 على ثلاثة أيام، حيث ستشمل المقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس عبر خمسة مواقع وتشمل كل من بئر مراد رايس والمقاطعة الإدارية لزرالدة عبر موقع واحد وتمس موقع السكنات الهشة والنقاط السوداء ببلدية زرالدة وكذا المقاطعة الإدارية لبوزريعة موقعين والعائلات القاطنة بمحاذاة ملعب الأبيار، بالإضافة إلى موقع النقاط السوداء على مستوى بلدية الأبيار.

وسيتم خلال العملية الـ 23 في مرحلتها الثالثة إعادة إسكان 116 عائلة في سياق التكفل بأصحاب الطعون المقبولة من طرف اللجنة الولائية المختصة والمتعلقة بــمواقع تم هدمها في إطار عمليات الترحيل وإعادة الإسكان السابقة عبر 12 مقاطعات إدارية. كما كشف زوخ عن عملية تسليم السكنات لفائدة 41 من هذه العائلات ستتم يوم السبت 12 ماي 2018، على مستوى المقاطعات الإدارية للحراش، بوزريعة، الدار البيضاء، باب الوادي وبئر مراد رايس.

وقامت مصالح الولاية ضمن المرحلة الأولى بإحالة ومراقبة ملفات 896 مترشحا لإعادة الإسكان على مستوى البطاقية الوطنية للسكن، حيث سمحت بالكشف الإيجابي لــ 107 حالة. وستمكن المرحلة الاخيرة من اعادة الاسكان من استرجاع 6.5 هكتار من الأراضي مما سيمكن من تحرير الأرضيات، حسب والى العاصمة عبد القادر زوخ.