طوفان 2018: أكبر مناورة عسكرية جزائرية...الفيديو الكامل

في اليوم الثاني من زيارته للمنطقة العسكرية الثانية في وهران ، أشرف الفريق أحمد غايد صلاح ، نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الشعبي الوطني ، في الشركة من اللواء سعيد بك، قائد المنطقة العسكرية 2nd و اللواء محمد العربي Haouli، قائد القوات البحرية، وبالطبع من تنفيذ تمرين في الهبوط البحرية في الجبهة البحرية الغربية.

يهدف تمرين الهبوط البحري "توفان 2018" ، الذي يقع ضمن إطار توجيه القوات لعام 2017-2018 ، إلى تقييم استعداد القوات البحرية للقتال مثل القوات الأخرى ، وتأهيل الوحدات لتنفيذ أعمال القتال الخاصة ، فضلا عن تقييم التعاون والتشغيل المتبادل بين القوات المختلفة.

وقد نفذت هذه العملية المشتركة وحدات بحرية مختلفة مثل الغواصات ومباني القيادة والتنفيذ والفرقاطات متعددة الأغراض وسفن إطلاق القذائف وسفن الإنزال والدعم اللوجستي وزوارق السحب. أعالي البحار ، كاسحات ألغام ، زوارق دوريات خفر السواحل ، زوارق سريعة ومروحيات إنقاذ ، بالإضافة إلى وحدات بنادق بحرية ووحدات عمل للغوص وتحت الماء. كل هذه الوحدات البحرية ، مدعومة بالوحدات الجوية وأراضي الدفاع الجوي ، قامت بتأمين وتنفيذ وحدات الهبوط المشتركة تحت القوات البحرية والقوات البرية مع كل قواتها ومعداتها ومعداتها. .

وقد أجريت هذه العملية في جميع مراحلها، بمهنية رائعة والدقة التي تدل على مستوى عال التي توصلت إليها عناصر من القوات لدينا في تنفيذ العمليات القتالية في جميع الظروف، ويتجلى ذلك الالتزام الصارم خطة تنفيذ التمرين والتنسيق المثالي بين مختلف فئات القوات.

وهنّأ الفريق العام المديرين التنفيذيين والموظفين الذين أدوا هذا التمرين ، في حين أثنى على العمل الشاق الذي قاموا به طوال هذا العام من الاستعداد القتالي وأثناء الإعداد والتحضير وتوّج تنفيذ هذا التمرين بنجاح تام.