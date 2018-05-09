فيديو: سوناطراك تعلن عن إقناء مصفاة لنكرير النفط و 3 موانئ شحن في إيطاليا

كشف المدير العام لمجمع سوناطراك، عن توجه الشركة النفطية نحو وقف استيراد المنتوجات المكررة، التي تقدر قيمتها بما يقارب 2 مليار دولار، في إطار برنامج إعادة الاعتبار، وتوسيع مصانعها للتكرير والتنمية بالخارج، وذلك من خلال اقتناء مصنع التكرير إيكسون موبيل، بأوغوستا (صقلية)، وكذا ثلاثة نهائيات نفطية بإيطاليا، مما يخلق منفذا للخام الجزائري، مع تحسين تزويد الجزائر بالوقود.

كما أن هذه الإستراتيجية ستمنح سوناطراك استقلالية أكبر، كما سيوقع المجمع مع شركة ”طوطال” من أجل إنشاء مصنع بتروكيمياء بأرزيو (وهران).

أكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، عبد المومن ولد قدور، في تصريح للصحيفة الفرنسية ”لي ايكو” أمس، أن مجال الأعمال يعد أهم أولويات الشركة النفطية الوطنية، مبرزا اقتحامها الساحة الاقتصادية الدولية. وأوضح ولد قدور قائلا ”طوينا الصفحة بشكل نهائي، والأولوية الآن لمجال الأعمال”، مشيرا إلى أن الحكومة لا تلزم المجمع الاستثمار سوى في الجزائر.

وتحت شعار ”سوناطراك تعطي إشارة انطلاقة تدويلها”، ذكرت الصحيفة اقتناء سوناطراك لمصنع تكرير بإيطاليا لدى إيكسون، حيث ذكرت الصحفية أن سوناطراك تعتزم اقتناء مصنع التكرير إيكسون موبيل، بأوغوستا (صقلية)، وكذا ثلاثة نهائيات نفطية بإيطاليا، مبرزة أنه تم الإعلان عن الصفقة أمسبروما. وأوضح ولد قدور، أن هذا الاقتناء يندرج في إطار استراتيجية التنمية بالخارج.

ونوّه الرئيس المدير العام لسوناطراك، يقول ”يعتبر هذا المكسب أول مشاريعنا الكبرى على الساحة الدولية”، موضحا أن الهدف الأول يتمثل في تحسين تزويد الجزائر بالوقود الذي يتزايد عليه الطلب بشكل متنامي نظرا لانتعاش سوق السيارات.

كما قال المسؤول ذاته ”نحن بلد منتج للبترول، لكننا مجبرون على استيراد ما يقارب 2 مليار دولار من المنتوجات المكررة، لذا يجب وضع حد لهذا التناقض”، مشيرا إلى أن مصنع التكرير هذا سيضمن منفذا للخام الجزائري، مع تحسين تزويد الجزائر بالوقود.

كما أوضح قائلا ”سيمنحنا ذلك استقلالية أكبر، وبتكلفة أقل بما أننا سنتحكم في كامل السلسلة”، مشيرا إلى أن الشركة الجزائرية باشرت برنامج إعادة الاعتبار، وتوسيع مصانعها للتكرير مع ترقب طاقات جديدة، لكن ”يتطلب تحقيق ذلك أربع إلى خمس سنوات على الأقل”. وأشار قائلا ”من خلال أوغوستا، تمكنا من الحصول على طاقات إضافية بشكل فوري”، مبرزا أن أصول إيكسون بإيطاليا ”تندرج في إطار إستراتيجية تدويل على المدى الطويل”.

وفي هذا الشأن، أعلن السيد ولد قدور، أن سوناطراك ستدعم ”بشكل سريع” نشاطها في سوق المحروقات، مشيرا إلى أن المجمع بصدد البحث عن شريك من أجل تكوين شركة مختلطة.

من جهة أخرى، أكد المسؤول ذاته، أن المجمع يتأهب للتوقيع مع شركة ”طوطال” من أجل إنشاء مصنع بتروكيمياء، بأرزيو (وهران). وأضاف قائلا ”ستكون أول وحدة إنتاج البروبيلين والبوليبروبيلين بالجزائر، سيتم تصدير جزء أكبر منهما نحو أوروبا”.