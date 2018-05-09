إصابة عسكري برتبة رائد في إنفجار لغم تقليدي بتبسة

خلف انفجار لغم تقليدي الصنع ببلدية العقلة ولاية تبسة في إصابة عسكري برتبة رائد بجروح خطيرة بالساق في حصيلة أولية.

وحسب مصادر النهار اونلاين فأن اللغم وضعته جماعة إرهابية مسلحة بمسلك جبلي بالبلدية التي تقع 80 كلم غرب تبسة.

وأشارت ذات المصادر الى أن اللغم انفجر خلال قيام مفرزة للجيش الوطني الشعبي متخصصة في محاربة الارهاب بعملية مسح وتمشيط.

بغرض ملاحقة وتعقب إرهابيين ينشطون بمحور خنشلة، تبسة والوادي ويتحصنون بتضاريس جبلية في كل من بودخان وراس العش وسطح قنتيس.

المنطقة التي انفجر بها اللغم تستعد بداية من الغد لاستقبال الاف المواطنين الجزائريين والتونسيين.

من أجل إحياء ذكرى الولي الصالح سيدي عبيد الذي أصبح ضريحه مزارا يحج إليه سنويا.

وتعتبر المنطقة التي سجلت فيها الحادثة احدى اخطر الأماكن التي تنشط فيها بقايا فلول الجماعات الارهابية التابعة لكتيبة الفتح المبين.

المنضوية تحت لواء القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بقيادة عبد المالك دروكدال المكنى ابو مصعب عبد الودود.

وتعمل قوات المشاركة من الامن والجيش بالولاية للقضاء على هذه البقايا التي يزداد نشاطها وخطرها مع اقتراب شهر رمضان.