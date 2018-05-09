شاهد بالفيديو.. محرز يقود ليستر سيتي للفوز على أرسنال بتسجيله هدفا رائعا

تغلب ليستر سيتي على ضيفه أرسنال بـ3-1 برسم الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل أهداف ليستر كل من النيجيري إيهياناتشو في الدقيقة 14، قبل أن يعدل الغانرز النتيجة في الدقيقة 53 عن طريق الغابوني أوباميانغ، لكن أصحاب الأرض أضافوا الثاني عن طريق جيمي فاردي من ركلة جزاء في الدقيقة 76، قبل أن يبصم الدولي الجزائري رياض محرز على هدف رائع في الدقيقة 90 بعد أو راوغ المدافع والحارس بيتر شيك.

وبهذه النتيجة يحتل ليستر سيتي المركز التاسع برصيد 47 نقطة، بينما يحتل أرسنال المركز السادس برصيد 60 نقطة قبل جولة واحدة فقط عن نهاية البطولة.

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