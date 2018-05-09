كوريا الشمالية و الجنوبية تجتمعان بالجزائر !!

استضافت الجزائر التمثيل الدبلوماسي للكوريتين اليوم، في اول لقاء لمسؤولي الدولتين خارج شبه الجزيرة الكورية منذ انخراطهما في مسار تطبيع العلاقات حيث نسقت الديبلوماسية الجزائرية لإجتماع بين سفير كوريا الجنوبية في الجزائر بنظيره الكوري الشمالي لتعزيز مناخ الثقة المتبادلة الذي اسفر عنه اللقاء التاريخي بين الزعيمين الكوري الجنوبي والشمالي قبل اسابيع.

وكان سفير كوريا الجنوبية في الجزائر بارك سانج جين وجه دعوة لنظيره الكوري الشمالي تشوي هيوك تشول إلى منزله في الجزائر في بداية الشهر الجاري، ولم يتم الإفصاح عن أي معلومات حول الاجتماع، بحسب صحيفة "ميدل ايست أي". التي نقلت الخبر .

و حسب المصدر ذاته فإن الجزائر كانت قد تقدمت بطلب وساطة بين الدولتين في سبتمبر الماضي حينما بلغت ازمة التجارب الصاروخية اوجها وكادت ان تتسبب في حرب جديدة

وفي الشهر الماضي التقي كيم جونج بنظيره الكوري الجنوبي مون جون، ويعتبر هذا أول لقاء بين زعيما الكوريتين منذ نهاية الحرب الكورية عام 1953 التي خلفت ازيد من 5 ملايين قتيل، و خلال هذا اللقاء تم إتخاذ خطوات لتطبيع العلاقات بين الدولتين اللتان تقاسمتا العداء لفترة تزيد عن النصف قرن.