دراجي "يتفاعل" مع قرار ترامب ضد إيران..!.

تفاعل المعلق الرياضي حفيظ دراجي مع قرار ترامب بخصوص الاتفاق النووي مع إيران ، وقال إن المستفيد الوحيد من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي عقدته 6 دول غربية مع إيران في 2015 هو إسرائيل، فيما سيكون العرب المتضرر الأكبر في القضية ، حسبه.

وفي إشارة إلى ترحيب كل من الإمارات والسعودي بقرار الرئيس الأمريكي مباشرة بعد الإعلان عنه في كلمة مباشرة من البيت الأبيض ، كتب دراجي في تغريدة على حسابه في تويتر اليوم أن:"أمريكا تضرب العرب بإيران، وتضرب إيران بالعرب من أجل إسرائيل" ، فيما "يضرب العرب بعضهم بعضا بإيعاز من أمريكا لمصلحة إسرائيل" .

وتابع الجزائري المقيم في قطر:" في النهاية إسرائيل هي المستفيدة من كل الضربات، وهي المستفيدة من إنسحاب ترامب من الإتفاق النووي مع إيران، و الخاسر الأكبر هم العرب الذين يدفعون ثمن هوانهم".