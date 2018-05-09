بالفيديو..هدف عالمي لرياض محرز في مرمي أرسنال !

قاد النجم الجزائري رياض محرز، ناديه ليستر سيتي للفوز على نادي أرسنال بثلاثية لهدف في الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وكان “الثعالب” السباقين للتهديف عن طريق إهناتشو بعد ربع ساعة عن صافرة البداية قبل أن يعود أرسنال ويعدل النتيجة في الشوط الثاني.

وإستغل فاردي ضربة الجزاء التي تحصل عليها ليجولها لهدف ثاني في الدقيقة الـ76.

قبل أن يقتل الجزائري المباراة بهدف مباغت في شباك الحارس بيتر شيك في الدقيقة الـ90 من عمر اللقاء.