محرز يرفض اللعب لريال مدريد ومانشستر سيتي ويفضل أرسنال

يرغب اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز، في الانتقال إلى نادي أرسنال الإنجليزي، على أن ينتقل إلى فريق آخر، على غرار مانشستر سيتي الإنجليزي الذي لا يزال يريد ضمه في الصيف المقبل، أو حتى ريال مدريد الذي كشفت تقارير صحفية إسبانية في الأسبوع الماضي، أنه يريد التعاقد مع اللاعب الجزائري بطلب من مدربه زين الدين زيدان.

فجّرت صحيفة “دون بالون” الإسبانية الشهيرة مفاجأة مدوية بشأن مستقبل الدولي الجزائري رياض محرز، حيث أكدت بأنه يرفض اللعب لأي فريق آخر عدا أرسنال، بعدما قرر منذ مدة مغادرة فريقه ليستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكانت نفس الصحيفة قد كشفت الأسبوع الماضي، عن رغبة النجم الفرنسي السابق زين الدين زيدان في ضم محرز إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، قبل أن تؤكد في تقرير جديد أن اللاعب حسم في مستقبله، مفضلا اللعب في نادي أرسنال، كما أضاف نفس المصدر أن محرز لا يريد حتى اللعب لنادي مانشستر سيتي الذي بذل مجهودات جبارة للتعاقد معه في الميركاتو الشتوي الماضي، قبل أن تفشل كل المحاولات بسبب تعنت إدارة ليستر سيتي في موقفها القاضي بعدم التخلي عن اللاعب، الذي قاطع فريقه وعددا من المباريات ردا منه على حرمانه من مغادرة النادي.

وقالت “دون بالون” إن موقف محرز “واضح جدا” بشأن مستقبله، مشيرة إلى أنه لا يريد اللعب سوى لنادي أرسنال، الذي يمكنه ضم اللاعب وتوفير المبلغ المالي الذي ستتكلفه الصفقة، خاصة في ظل رحيل المدرب الفرنسي أرسين فينغر، الذي كان عقبة في وجه انتقال محرز إلى أرسنال، كونه يرفض صرف أموال طائلة لجلب اللاعبين. وقالت الصحيفة الإسبانية إن محرز سيرفض كل العروض التي ستصله، سواء من ريال مدريد أو مانشستر سيتي، لأجل أرسنال، وأرجعت ذلك إلى أن الدولي الجزائري لا يريد المغامرة بالانتقال إلى أحد الفريقين العملاقين، لأنه مقتنع تماما بأنه لن ينال فرصته كاملة؛ كون الفريقين يعجّان بالنجوم، خاصة في خط الهجوم، وهو ما قد يجعله يلعب دورا ثانويا، بينما يمكنه أن يتحول إلى لاعب مهم في فريق مثل أرسنال.

غوارديولا يتحرك مجددا لضم محرز

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية، صباح أمس الأربعاء، أن مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، طلب من إدارة فريقه التحرك لفتح باب المفاوضات مجددا مع نظيرتها في ليستر سيتي، وبحث صيغة للتعاقد مع اللاعب الجزائري، خاصة في ظل الاهتمام الذي يلقاه من أندية أخرى، في انتظار ما ستحمله الأيام القليلة المقبلة من مستجدات بخصوص محرز، الذي تحوّل “مستقبله” إلى “لغز” حقيقي، إذ كثيرا ما تم تداول اسمه في أكبر الأندية الأوروبية، إلا أن مصيره كان دائما البقاء في ناديه ليستر سيتي.