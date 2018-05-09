بكين تستعد للاعتراف بجمهورية الصحراء الغربية

شيك بمليار سنتيم هبة للاجئين بمخيمات تندوف

كشف اليوم، “يانغ غانغيو”، سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر، أن بلاده تخطو إلى الأمام من أجل الاعتراف بجمهورية الصحراء الغربية، مؤكدا ذلك عن طريق التضامن الذي تبديه الصين للاجئين عن طريق منحها هبة مالية بقيمة1 مليار سنتيم للهلال الأحمر الجزائري.

وأكد أمس، يانغ غانغيو، سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر، أنه ينوي القيام بزيارة لمخيم اللاجئين الصحراويين بتندوف مستقبلا من أجل معاينة الظروف الإنسانية للشعب الصحراوي، وجاء هذا خلال مراسيم منح “صك مالي” بقيمة 1 مليار سنتيم لرئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، التي بدورها ستقدّمه كمساعدات للهلال الأحمر الصحراوي، بمناسة إحياء اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، اللذين قدما الكثير للإنسانية وللشعوب المضطهدة، وكذا بمناسبة اقتراب شهر رمضان الفضيل.

وتعهد السفير الصيني بمواصلة المساعدات الإنسانية، مبديا تأثره الشديد بوضعية وواقع الشعب الصحراوي، و معربا عن أمله في حل قضية الصحراء الغربية، و في أن ينال الشعب الصحراوي حقه كاملا ويعود إلى بلاده.من جهتها، أكدت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، أن هذه المبادرة الإنسانية تعد الأولى من نوعها من قبل سفارة الصين بالجزائر، مؤكدة أنها خطوة حسنة، خاصة وأن هذه الأموال ستحوّل للاجئين الصحراويين، بمناسبة شهر رمضان الكريم.

وأفادت المتحدثة، أن الوضع في مخيمات اللاجئين صعب، ولذلك ينبغي تظافر كل الجهود من أجل تقديم المساعدات للشعب الصحراوي.

من جهته، أوضح رئيس الهلال الأحمر الصحراوي، بوحبيني يحيا، أن المساعدات التي قدّمتها الصين للصحراويين تعبر عن اهتمام الصين بقضية الصحراويين وحقهم في تقرير مصيرهم، مثمنا الهبة المالية التي منحتها، والمقدرة بمليار سنتيم، مشيرا إلى أن هذه الخطوة والتضامن الإنساني تعد الثانية من نوعها بعد المساعدات التي بلغت 50 ألف دولار لبرنامج الغذاء العالمي الممنوح لمطابخ المؤسسات التربوية بمخيمات اللاجئين.

وثمّن بوحبين، مجهودات الهلال الأحمر الجزائري، والتضامن غير مسبوق الذي تبديه للشعب الصحراوي، مؤكدا أن العمليات التضامنية تمتد على مدار السنة، ناهيك عن الأرقام المسجلة بخصوص المساعدات في مختلف القطاعات، حيث أن ما نسبته 7400 طالب يدرسون في مختلف الجامعات الجزائرية، ناهيك عن 2000 مريض تتكفل بهم المؤسسات الاستشفائية الجزائرية.