ابتداء من الغد ...ترحيل 3000 عائلة بالعاصمة

ستنطلق ابتداء من يوم غد الخميس بولاية الجزائر العملية الـ 23 للترحيل وإعادة الإسكان في مرحلتها الثالثة و الأخيرة والتي ستمس حوالي 3000 عائلة بصيغتي السكن العمومي الإيجاري و السكن الاجتماعي التساهمي، حسبما أعلنه اليوم الأربعاء والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ.

و قال زوخ في ندوة صحفية أن المرحلة الثالثة و الأخيرة للعملية الـ 23 لإعادة الإسكان بولاية الجزائر ستمس 2000 عائلة بصيغة السكن العمومي الإيجاري و 1000 عائلة أخرى بصيغة السكن الاجتماعي التساهمي، مضيفا أنه بهذه العملية سيبلغ عدد العائلات المرحلة منذ يونيو جوان 2014 لغاية هذا اليوم 44 ألف عائلة بصيغة العمومي الايجاري بالإضافة إلى 14 ألف عائلة أخرى بصيغة الاجتماعي التساهمي ليصل المجموع إلى حوالي 58 ألف عائلة.

و حسب الوالي فإن هذه المرحلة ستشمل تسعة (9) مقاطعات إدارية و 14 بلدية منها 12 موقعا للبيوت الهشة و 8 مواقع للنقاط السوداء على مستوى بلدية الأبيار وموقع شاليهات على مستوى بلدية بئر خادم و كذا عمارة مهددة بالانهيار و قبو عمارة في طور الترميم على مستوى بلدية الجزائر الوسطى.

و يوجد من بين المواقع المعنية بالترحيل غدا الخميس خمسة (5) مواقع على مستوى المقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس (الحي القصديري المسمى "بيتافي" ببلدية بئر خادم و موقع الشاليهات بالمكان المسمى "البرتقال" ببئر خادم و موقع السكنات الهشة "مزرعة كابو" ببئر مراد رايس و موقع السكنات الهشة "مزرعة جينر" ببئر مراد رايس و موقع السكنات الهشة "مزرعة الفتح" بسعيد حمدين) و موقع واحد بالمقاطعة الادارية لزرالدة (موقع السكنات الهشة و النقاط السوداء ببلدية زرالدة) و موقعين بالمقاطعة الادارية لبوزريعة (موقع العائلات القاطنة بمحاذاة ملعب الأبيار و موقع النقاط السوداء على مستوى بلدية الأبيار).

أما بالنسبة للمواقع المعنية بالترحيل الأحد المقبل فهي كالتالي: الحي القصديري "طلحة علي" و العائلات التي تقطن بالمحيط الأمني لشركة نفطال بسيدي رزين ببلدية براقي و موقع السكنات الهشة الواقعة بشارع الجزائر و مشروع تهيئة وادي الحراش ببلدية الحراش و موقع هياكل عمارات محتلة بطرق غير شرعية على مستوى المكان المسمى "الدلفين" ببلدية الدرارية و موقع العائلات التي تقطن بمركز المجمع الهاتفي "عيسات إيدير" ببلدية سيدي امحمد.

كما ستمس عملية الترحيل عمارة مهددة بالانهيار ببلدية الجزائر الوسطى و عائلة تقطن على مستوى قبو عمارة أشغال التهيئة ببلدية الجزائر الوسطى و الحي القصديري الموجود في حظيرة بلدية الرغاية و موقع مشروع الطريق ألولائي 122 بذات البلدية.

و حسب زوخ فإنه سيتم السبت المقبل تسليم سكنات عمومية إيجارية لفائدة 50 عائلة من أصل 116 التي قبلت طعونهم من طرف اللجنة الولائية المختصة، مضيفا أن السكنات ستمنح تدريجيا لهذه العائلات نهاية شهر مايو الجاري. و ذكر في هذا الصدد أنه تم تسجيل منذ 2014 أكثر من 17 ألف طعن قبل منها 1035 طعن.