البترول يقترب من الـ 80 دولار

بلغت اسعار خامات برنت - خام القياس بالنسبة للبترول الجزائري – 77 دولار للبرميل عصر هذا اليوم لتبلغ بذلك مستويات لم تحققها منذ 2014 و هي االسنة التي إنقلبت فيها اسعار النفط بعد ان إستقرت لسنوات فوق الـ100 دولار

و يتوقع خبراء ان يقفز البرميل عن حاجز الـ 80 دولار سريعا في اقرب وقت نظرا لتعدد الأسباب التي تقوي حجة المضاربين في بورصات الاسعار في لندن و نيويورك فعودة الحظر على إستيراد النفط الإيراني من قبل الولايات المتحدة بالإضافة الى تراجع الإنتاج الإيراني بحد ذاته الى نصف قدرته الإنتاجية بـ 250 الف برميل يوميا سيدعم الأسعار نحو مزيدا من الإرتفاع في حالة عدم تحرك أياً من أعضاء منظمة الأوبك من أجل أن يعملوا على تعويض الفارق .

وأشارت مؤسسة "جولدمان ساكس" إلى احتمالية صعود سعر برميل خام برنت إلى 82.5 دولار خلال الصيف القادم، وذلك بسبب التوترات الموجودة في الدول التي تقوم بإنتاج النفط بشكل رئيسي .

في المقابل تحدث الأمين العام لمنظمة "الأوبك" "محمد باركيندو" يوم أمس بشأن الأشياء التي سوف تحدث نتيجة لقرار "ترامب"، وأن المنظمة ستبذل قصارى جهدها من أجل توفير الاستقرار في سوق خام النفط، كما أضاف في تصريح له لـ "رويترز: أن "أوبك" تثق بشكل كبير في قادتها داخل وخارج المنظمة، فهم ساعدونا بكل قوة مع الشركاء غير الأعضاء على استعادة الاستقرار للسوق.

وأضاف أن إعادة التوازن للسوق ليست بالعملية السهلة ووصفها بأنها عملية طويلة ومازالت في عامها الرابع، ومازال أمامها بعض الوقت حتى يتم الإنتهاء منها على أكمل وجه.