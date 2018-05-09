هذه مواقيت العمل خلال شهر رمضان



أعلنت وزارة التربية الوطنية في بيان صادر عنها اليوم أن عن مواقيت العمل خلال شهر رمضان المعظم، الخاصة بعمال قطاع التربية في المؤسسات التربوية والإدارات العمومية التابعة للقطاع.

وبحسب البيان فإن مواعيد العمل ستكون من يوم الأحد إلى الخميس كالتالي:

- من الساعة السابعة والنصف صباحا (07:00) إلى الساعة الثانية و النصف زولا (14:30) بكل من: أدرار، تمنراست، بشار، تندوف، بسكرة، الوادي، إليزي، ورقلة، غرداية، الاغواط.

- ومن الساعة التاسعة صباحا (09:00) إلى الساعة الرابعة مساءً (16:00) بالنسبة لباقي ولايات الوطن.

وسيتم العودة إلى مواقيت العمل العادية بعد عيد الفطر مباشرة يقول ذات البيان.