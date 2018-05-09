مساهل: أي قرار لتغيير مدينة القدس باطل

أكد وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، الأربعاء، أن أي قرار يرمي إلى “تغيير طبيعة أو وضع أو التشكيلة الديمغرافية” لمدينة القدس الشريف لن يكون له “أي أثر قانوني وسيكون لاغيا وباطلا”.

في كلمة لدى افتتاح أشغال الدورة الثالثة للجنة المختلطة للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين الجزائر وهولندا بمشاركة وزير الشؤون الخارجية الهولندي ستيف بلوك، أوضح مساهل أنه “من الواضح أن أي قرار يرمي إلى تغيير طبيعة أو وضع أو التشكيلة الديمغرافية لمدينة القدس الشريف لن يكون له أي أثر قانوني وسيكون لاغيا وباطلا”.

وأضاف بقوله: “على غرار بلدي أعلم أن بلدكم يظل متيقنا بأن أقدم نزاع في المنطقة وهو نزاع التنكر لحق الشعب الفلسطيني الأساسي في العيش حرا ومستقلا يتطلب سلاما عادلا وشاملا ومستداما على أساس حل الدولتين وطبقا للقانون وقرارات الشرعية الدولية”.

بدوره، دعا رئيس دبلوماسية هولندا، ستيف بلوك، المجتمع الدولي إلى عدم ادخار أي جهد من أجل التوجه نحو حل الدولتين في فلسطين قصد “الخروج من دوامة السلبية”.

وأردف يقول “فيما يخص الشرق الأوسط فإن طرفي النزاع غير مستعدين في الوقت الراهن للتفاوض وعلينا بتحفيز (كل الأطراف) على القيام بخطوة نحو حل الدولتين حتى تخرج هذه القضية من دوامة السلبية”.

وتأتي تصريحات الوزيرين عقب القرار الأحادي الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر 2017 القاضي بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل وتحويل سفارتها من تل أبيب نحو المدينة المقدسة في 14 ماي المقبل.