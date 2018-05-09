ورقلة : باحثان جزائريان يكتشفان مرض "جنون الإبل"

على غرار مرض جنون البقر ، فإن شكلا مماثلا من الأعراض يؤثر على الإبل وهو الأمر الذي كان Emerging Infectious Diseases موضوعًا لدراسة نشرتها المجلة العلمية الأمريكية

سيتم نشر العمل البحثي الذي أدى إلى هذا الاكتشاف في عدد جوان 2018 من المجلة العلمية "الأمراض المعدية الناشئة"، التي تصدر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا.

وقد أمكن الوصول لاكتشاف هذا المرض بفضل يقظة ومثابرة باحثين جزائريين، الطبيب البيطري بعيسى بابلحاج من جامعة قاصدي مرباح في ورقلة والباحث سمير بشير من جامعة أبو بكر بلقايد بتلمسان.

يذكر أنه توجد أمراض مشابهة لدى العديد من الحيوانات أبرزها الأبقار وهذه هي المرة الأولى التي يتم اكتشافها في الإبل.