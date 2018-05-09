عمان تستفز الرياض!

قامت وزارة الدفاع العمانية بتعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين السلطنة والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، أمس الثلاثاء، خلال استقباله مساعد رئيس هيئة الأركان المسلحة العمانية، العميد البلوشي والوفد العسكري الدفاعي المرافق في طهران، إن العلاقات بين البلدين والشعبين الإيراني والعماني ممتازة وحسنة على جميع الأصعدة في ظل الأواصر والقواسم المشتركة في المجالات الدينية والتاريخية وحسن الجوار والرغبة السياسية لكلا البلدين طيلة العقود السابقة، فيما وصف سلطنة عمان بأنها من أفضل بلدان الجوار الإيراني.

وأعرب حاتمي عن ارتياحه لانعقاد الاجتماع الـ 14 للجنة العسكرية المشتركة بين البلدين، معتبرا الاجتماعات والتعاطي عنصرا هاما في إرساء الاستقرار والأمن في المنطقة.

وعدّ حاتمي التعاون القائم بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان "نموذجا ناجحا للعلاقات الثنائية والتي يمكن أن تتشكل بين سائر البلدان في المنطقة".

وهذه الخطوة التي قامت بها سلطنة عمان، ستستفز أعضاء مجلس التعاون الخليجي خاصة السعودية والإمارات.