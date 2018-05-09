ترقيات وزيادات في أجور موظفي التربية بأثر رجعي



هذه هي الشروط والرتب المعنية.. والإيداع يكون بالمديريات عبر الولايات

أمرت، وزارة التربية الوطنية، مديريها التنفيذيين بضرورة الشروع في تنفيذ عمليات ترقية موظفي القطاع من أسلاك التعليم والتربية والإدارة والتفتيش ومستشاري التغذية المدرسية والتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني للأطوار التعليمية الثلاثة، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، فيما دعت المعنيين إلى ضرورة إيداع ملفاتهم الورقية قبل تاريخ 20 ماي الجاري على مستوى مديريات التربية للولايات. وهي العملية التي سيترتب عنها زيادات في الرواتب بأثر رجعي بدءا من تاريخ التوقيع على المرسوم الرئاسي.

وجهت، الوزارة الوصية في مراسلة جديدة تحمل الرقم 3594 المؤرخة في 7 ماي الجاري، الموجهة لمديري التربية للولايات من خلال رؤساء مصالح المستخدمين والتفتيش، تعليمات تحثهم فيها على ضرورة الشروع في تطبيق فحوى المرسوم الرئاسي رقم 14/266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 المعدل والمتتم للمرسوم الرئاسي رقم 07/304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2017 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، قبل 20 ماي الجاري، من خلال ترقيتهم في الرتب المستحدثة.

ويتعلق الأمر بموظفي القطاع أصحاب الرتب التالية: أستاذ مدرسة ابتدائية، أستاذ رئيس للمدرسة الابتدائية، مساعد تربية، مشرف رئيسي للتربية، مشرف رئيسي للتربية، مستشار تربية مستشار رئيسي للتربية، ناظر ثانوية، مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، عون تقني للمخابر مستشار التغذية المدرسية، نائب مقتصد مسير، مقتصد رئيسي، مساعد مدير مدرسة ابتدائية، مدير مدرسة ابتدائية، مدير متوسطة، مدثر ثانوية، مفتش التعليم الابتدائي، مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مفتش التعليم المتوسط ومفتش التربية الوطنية.

ودعت، الوزارة المعنيين إلى ضرورة إرسال ملفاتهم الورقية التي تضم نسختين من قرار الترسيم، نسختين من قرار التعيين أو الإدماج في الرتبة الحالية ونسختين من قرار آخر ترقية في الدرجة، عن طريق البريد المحمول مقابل وصل استلام، مؤكدة أن كل ملف يصل إلى المصلحة المعنية بمديرية التربية متأخرا أو ناقصا لا يؤخذ بعين الاعتبار.