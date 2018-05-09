غوارديولا يبعث المفاوضات لخطف محرز

بعثت إدارة نادي مانشستر سيتي بطل إنجلترا المفاوضات مع نظيرتها من ليستر سيتي، من أجل انتداب اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز في سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ويُصرّ جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي على قطع الطريق أمام إدارة نادي أرسنال الإنجليزي، والظفر بِخدمات رياض محرز، حيث طلب التقني الإسباني من إدارة “السيتي” بعث المفاوضات من جديد. تقول صحيفة “الصن” البريطانية، الأربعاء.

وكانت إدارة مانشستر سيتي قد تقدّمت في جانفي الماضي بِعرض ماليٍّ قيمته 65 مليون جنيه استرليني (74 مليون أورو)، من أجل انتداب الجناح رياض محرز. ولكن نظيرتها من ليستر سيتي الإنجليزي رفضت المُقترح ورفعت سقف المطلب المالي عاليا، حيث اشترطت استلام مبلغ 85 مليون جنيه استرليني (97 مليون أورو)، نظير تسريح النجم الجزائري.

وإذا كان فريق مانشستر سيتي سيخوض رابطة أبطال اوروبا نسخة 2018-2019 بِصفة رسمية، فإن نادي أرسنال مازال يُصارع من أجل تحقيق هذا الحلم، وقد يكتفي فريق “المدفعجية” بِخوض منافسة الدوري الأوروبي.

ويتصدّر مانشستر سيتي لائحة ترتيب بطولة إنجلترا بِرصيد 94 نقطة، قبل جولتَين من نهاية المشوار (نال اللقب في تاريخ سابق). ويشغل أرسنال المركز الـ 6 بِمجموع 60 نقطة. مع خوض الفرق الأربعة الأولى منافسة رابطة أبطال أوروبا، ومشاركة أصحاب المراكز الـ 5 والـ 6 والـ 7 في الدوري الأوروبي.

ودون أدنى شك، سيضع رياض محرز أمر رابطة أبطال أوروبا أولوية في مفاوضاته. خاصة وأنها منافسة كبيرة وغالية، ويُريد كل لاعب محترف خوض غمارها، ولِمَ لا تذوّق حلاوة كأسها.