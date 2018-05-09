سليماني يغادر نيوكاسل رسميا

لن تُجدّد إدارة نادي نيوكاسل الإنجليزي عقد لاعبها الدولي الجزائري إسلام سليماني في الصيف المقبل، بعد أن جلبته مُعارا في جانفي الماضي لِمدّة 6 أشهر مع إمكانية انتدابه بِصفة نهائية.

وقال التقني الإسباني رافائيل بينيتيز مدرب نيوكاسل إنه تحدّث مع لاعبه سليماني، وأعلمه أن إدارة نادي “الماكبيس” قرّرت عدم تجديد العقد، وبِالتالي سيعود الدولي الجزائري إلى فريق ليستر سيتي الإنجليزي، الذي يمتلك عقد سليماني حتى الـ 30 من جوان 2021.

وقدّم سليماني – بعد علمه بِنهاية “المغامرة” – اعتذاراته لِإدارة نادي نيوكاسل والجهاز الفني وأنصار الفريق، بِسبب عقوبة الإيقاف لِمدّة 3 لقاءات المُسلّطة عليه مُؤخّرا من قبل لجنة الإنضباط التابعة لِإتحاد الكرة الإنجليزي، والتي أنهت موسم هدّاف “الخضر” قبل الآوان. كما نقلته أحدث تقارير الصحافة الإنجليزية على لسان المدرب رافائيل بينيتز.

وكان إسلام سليماني قد صرّح مؤخّرا بِأنه يرغب في مواصلة اللعب لِفريق نيوكاسل، إثر شعوره بِأنه لم يُقدّم ما كان منتظرا منه في هذا النادي، خاصة بعد تسديد إدارة فريق الأبيض والأسود مبلغا ضخما (2.7 مليون أورو)، لِإنتدابه مدّة 6 أشهر فقط.