القسنطينيون يرفضون إحياء الشاب خالد أو مامي حفلة إنتصار "السنافر" لهذا السبب!!



عبر العديد من النشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن رفضهم إحياء الشاب خالد أو الشاب مامي حفلة للإحتفال بمناسبة حصول السنافر على لقب البطولة

رفض القسنطينيون أن يحيي الشاب خالد أو غريمه مامي حفلة الاحتفال بنيل فريق شباب قسنطينة لقب بطولة الموسم الجاري.

وعبر عدد من النشطاء خلال الأيام الماضية عن رفضهم الشديد، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، من تنظيم حفل تحتضنه قاعة الزينيت أحمد باي، للاحتفال بمناسبة حصول السنافر على لقب البطولة، والمقرر تنظيمه في إحدى سهرات شهر رمضان المقبل.

ويأتي الرفض بعد تداول أخبار عن عزم مسؤولي السلطات المحلية بالتنسيق مع الديوان الوطني للثقافة والإعلام وإدارة تنظيم حفل الشهر المقبل بتكلفة تصل إلى 5 ملايير على اعتبار أن إقناع أحد الفنانين في هذا الموسم جد صعب، بالنظر لأجندة كل واحد منهما خلال موسم الصيف، ما يتطلب إغراءهم بمبلغ كبير

وأكد الأنصار أن توفير هذا المبلغ وتخصيصه لتحضير تشكيلة الموسم المقبل أولى خاصة في ظل احتمال ارتفاع ميزانية الفريق مستقبلا خاصة وأنه سيكون مدعوا لتمثيل الكرة الجزائرية.

للإشارة فإن فريق شباب قسنطينة قد فاز ببطولة الموسم، و هو اللقب الثاني الذي يناله هذا الفريق العريق و الثالث في تاريخ الفرق القسنطينية، بعد ذلك الذي نالته تشكيلة مولودية قسنطينة العام 1991 وكذا شباب قسنطينة موسم 96 – 97.