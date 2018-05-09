4 جزائريين في قائمة 50شخصية الأكثر تأثيرا في إفريقيا

نشرت مجلة "جون أفريك" الناطقة بالفرنسية، لائحة تضم 50 شخصية إفريقية تقول عنها إنها الأكثر تأثيرا في القارة سنة 2018، وضمت أسماء 4 أسماء جزائرية من مختلف المجالات.

جاء أولا بين الشخصيات الجزائرية إسم "يسعد ربراب" الرئيس المدير العام لمجمع سيفيتال الذي حل في المرتبة 19 في القائمة.

أما في المرتبة 24 فقد ورد اسم ليلى زروقي رئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى الكونغو الديمقراطية، فيما جاء المدير العام لشركة سوناطراك عبد المومن ولد قدور في المرتبة الـ27، ليكون اسم وزير الخارجية السابق رمطان لعمامرة أخر الجزائريين المذكورين في القائمة وذلك في المرتبة الـ30.