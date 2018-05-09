الجزائر ستتوقف عن دعوة الفنانين الأجانب لإحياء الحفلات فيها "
ميهوبي يصدم الفنانين الأجانب بهذا القرار
قال وزير الثقافة عز الدين ميهوبي خلال نزوله ضيفا علىقناة "النهار" اليوم: "لا تستطيع أي شركة تابعة لوزارة الثقافة إنفاق المال لدعوة فنان أجنبي ، حتى وإن كان ذلك مع توفر راعي رسمي بصيغة السبونسور ". ويضيف: "حتى مع وجود السبونسور ، فإن ذلك يعني نقل العملة الأجنبية إلى الخارج وهو ما لن نقوم به في الظرف الحالي". ويختم الوزير أن تلك التكاليف الباهظة ستحول لدعم الفنانين الجزائريين ومساعدة الأسماء الواعدة.
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