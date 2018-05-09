النفط يقفز لمستويات قياسية

ارتفعت أسعار النفط أكثر من اثنين بالمائة، الأربعاء، ليسجل برنت أعلى مستوياته في ثلاث سنوات ونصف بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخليه عن الاتفاق النووي مع إيران وأعلن عن تطبيق عقوبات على البلد العضو في أوبك.

ولامست العقود الآجلة لخام برنت في وقت ما أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2014 عند 76.75 دولار للبرميل. وبلغ السعر 76.52 دولار للبرميل في الساعة السادسة و28 دقيقة بتوقيت غرينتش مرتفعا 1.67 دولار بما يعادل 2.2 بالمائة عن الإغلاق السابق.

وفي الصين، أكبر مشتر منفرد للنفط الإيراني، سجلت العقود الآجلة للخام في شنغهاي أعلى مستوياتها بالدولار منذ إطلاقها في أواخر مارس متجاوزة 73.20 دولار للبرميل.

وعزا المحللون صعود الأسعار القوي إلى تراجع متوقع في صادرات النفط الإيرانية.

وقال سوكريت فيجاياكار مدير تريفكتا لاستشارات الطاقة “صادرات إيران من النفط إلى آسيا وأوروبا من شبه المؤكد أن تتراجع لاحقا هذا العام وفي 2019 مع بحث بعض الدول عن بدائل تفاديا للمتاعب مع واشنطن ومع بدء ظهور تأثير العقوبات”.