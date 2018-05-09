سوناطراك تنوي الاستثمار في بوليفيا

ترأس وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، مساء أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة مع نظيره البوليفي، لويس ألبرتو سانشيز، جلسة عمل تباحثا خلالها حول فرص الاستثمار في بوليفيا من طرف مجمع سوناطراك.

وتوج الاجتماع بتوقيع محضر يتضمن خلاصة المحادثات الثنائية التي جرت بحضور نائب وزير التنقيب عن المحروقات واستغلالها كارلوس ألبرتو توريكو بورج ، ومسؤولين من مجمع سوناطراك.

وقد تم الاتفاق في هذا المحضر على "استكشاف فرص الاستثمار في بوليفيا من طرف مجمع سوناطراك في مجال التنقيب وبحث إمكانيات الشراكة في مجال البتروكيمياء في إطار شراكات مختلطة في ميادين الإثيلين ومتعدد الإثيلين والبروبيلين ومتعدد البروبلين".

وتم الاتفاق كذلك، على إنجاز دراسة تخص مصنع الغاز الطبيعي المميع ونقله وتسويقه عبر ميناء إيلو بدولة البيرو".

كما اتفق الطرفان على بحث فرص تسويق المنتجات الجزائرية المكررة وكذا تصدير الغاز الطبيعي المميع وغيرها من المنتجات".

ومن جهة أخرى، توصل الطرفان إلى اتفاق حول دراسة استغلال الاستكشافات غير المُطوّرة.

كما تميز نقاش الوزيرين بتقديم عروض حول قطاع المحروقات في الجزائر والإطار القانوني وأفاق الاستغلال في مجال المحروقات وخبرة سوناطراك في هذا المجال وكذا خبرتها في مجال الغاز الطبيعي المميع وآفاق التعاون بين البلدين.

و يشار إلى أن هذه الزيارة جاءت عقب التي قام بها قيطوني إلى بوليفيا من 22 إلى 25 نوفمبر 2017 و عقب المباحثات التي أجراها مع بسانتا كروز على هامش أشغال القمة الرابعة لرؤساء دول و حكومات منتدى الدول المصدرة للغاز و التي تم خلالها التطرق إلى فرص الأعمال القائمة بين البلدين.