العاصمة : اختفاء مراهق في ظروف غامضة

تعيش عائلة حر محمد بحي الشهيد محمد بوشكير في الدار البيضاء بالعاصمة، حالة هلع كبيرة، إثر اختفاء ابنها عبد الرحمن، 14 سنة، في حدود الساعة السابعة من مساء أمس، في ظروف غامضة.

وذكر والد الطفل في حديث إلى "الخبر" اليوم، أنه أبلغ المصالح الأمنية من شرطة ودرك بما جرى، مضيفا أن الأخيرة باشرت عملية بحث على مستوى المدينة.

وأفاد المتحدث الذي كان متواجدا حينها بمركز الدرك، أن ابنه المراهق ترك رسالة قبل مغادرة البيت، مكتوب فيها "أنا ذاهب من البيت ولا داعي للبحث عني"، مشيرا إلى أن الدوافع التي جعلت ابنه يقدم على هذا السلوك تعود إلى خصومة عائلية بسيطة معه، متمنيا أن يعود ابنه سالما". ووجه الوالد رسالة للمواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يدعو فيها كل من رأى ابنه الاتصال بالعائلة، المقيمة بحي النخيل.